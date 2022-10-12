Stellantis在印度新設軟體總部 研發車用數位技術

汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 周三 (12 日) 表示，已在印度班加羅爾開設一個新的軟體中心，這是在該國的第二個創新中心，專注於駕駛座和駕駛輔助技術。

軟體在現代汽車中越來越重要，營收來源也在不斷增加，汽車製造商擴大了研究投資並聘請更多具有特定經驗的高管，為客戶提供更多由聯結、數據和電商驅動的功能。

Stellantis 的目標是到 2030 年經由其軟體戰略產生 200 億歐元（194 億美元）的額外年收入。

該集團發表聲明表示，印度的新工廠將成為 Stellantis 將於 2024 年開始部署的三個技術平台中的主要開發中心，即 STLA SmartCockpit，專注於數位化整合車輛和駕駛人。

它將容納下一代聲學實驗室在內的實驗室，為 Stellantis 車主開發特定的音頻簽名以及優質的音頻體驗。

Stellantis 表示，依據需求，該中心最終將雇用約 500 名員工，還將幫助開發用於自動駕駛的人工智慧 (AI) 和駕駛輔助 (ADAS) 技術。

班加羅爾在 1990 年代迅速發展成為印度的矽谷，吸引了數百萬工人和一些全球最大的 IT 公司在此設立地區總部。它現在擁有 3500 多家 IT 公司和大約 79 個「科技園區」。