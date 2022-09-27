Stellantis攜手Uber 進軍法國電動車市場

汽車製造商 Stellantis 與 Uber 周二（27 日）宣布與電動車解決方案公司 Free2Move 建立合作關係，進軍法國電動車市場。

Stellantis 與 Uber 在聯合發布會上表示，Free2Move 將幫助 Uber 實現其把法國一半的車隊改成電動車的計畫。

據悉，Free2Move 公司是 Stellantis 與義大利電池製造商 Engie EPS 合資成立的公司，致力於對電動交通工具產業鏈上的相關業者，提供能源解決方案。

Free2Move 主要的產品及服務包含充電設備軟硬體、電動車充電月費方案、電池生命週期管控及先進能源網解決方案（如車輛到電網系統 V2G）等。在成立合資公司後，也將使 Stellantis 往電動車轉型的步伐更加順利。

Stellantis 執行長 Carlos Tavares 今年 3 月提出到 2030 年公司總營收成長一倍的目標，達到每年 3,000 億歐元（合 2,888 億美元），其中增加純電與混合電動車的生產與銷售也是其達到此目標的關鍵部分。

另一方面，Uner 今年 8 月公布的最新財報顯示現金流首度轉正，並預估第三季營益將高於公司預期，因為越來越多人依賴其乘車與送餐服務。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 盤前上漲 1.8%，每股暫報 12.46 美元；Uber(UBER-US) 上漲 1.34%，每股暫報 27.25 美元。