閎康去年營收寫三高 12月、Q4、全年營收全寫新猷

檢測分析大廠閎康 (3587-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 3.87 億元，月增 0.57%，年增 14.3%，第四季營收 11.39 億元，季增 8.27%，年增 24.62%，累積全年營收 39.74 億元，年增 18.24%；受惠台灣、日本需求續強，閎康去年 12 月營收已連兩月寫新猷，連帶拉抬第四季、全年同步創高。

閎康表示，半導體被視為下世代科技發展最重要的一環，包括台灣、中國與日本政府皆已對半導體產業祭出獎勵措施，閎康在兩岸三地設有實驗室，也感受市場需求強勁。

尤其台灣半導體產業生態系完整，對檢測分析需求極為殷切，目前先進製程初期研發產品包括高速運算、智慧型手機晶片、車用電子等，都需要檢測分析服務。

日本則擁有眾多知名設備廠及第三代半導體製造商，對檢測分析需求也日益增溫，閎康近期就接獲車用晶片訂單，透過檢測分析，協助客戶驗證產品品質，確保安全性和適用規格，相關晶片如車內高速運算處理器、車載娛樂系統等。

針對中國市場，閎康認為，當地政府積極扶植半導體產業，透過政策推動，產業迅速發展，有助檢測產業開案量提升，儘管最近因疫情升溫影響，客戶研發活動趨緩，不過待疫情趨緩後，可望逐步回到正軌，也樂觀看待今年中國市場表現。