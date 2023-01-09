KKCompany擬拆分成立軟體科技集團 董座由王献堂擔任

KKCompany 集團今 (9) 日宣布組織調整，擬拆分成立以軟體科技為核心的 KKCompany Technologies 集團，並由王献堂 (Steve Wang) 擔任該集團董事長暨執行長，領導策略布局、營運與業務發展。

KKCompany 集團創辦人暨執行長林冠羣 (Chris Lin) 表示，近 20 多年集團一路從單一音樂串流產品逐步發展為多元事業體，跨足軟體科技、影響力經濟，期望透過這次拆分，再創集團下一個事業高峰，與此同時，也將秉持當初創立 KKBOX 精神，繼續在 KKCulture 集團為創作者努力。

KKCompany Technologies 集團作為軟體服務領航者，將放眼亞洲與全球市場拓展，旗下包含 KKBOX、KKStream、Going Cloud 等三大自有產品品牌，核心技術將橫跨音樂串流、多媒體科技、雲端智慧等不同領域，擁有多元產品與服務，持續幫助電信、娛樂影音、媒體、教育、健身等不同領域客戶創造更多商業價值。

KKCompany Technologies 集團董事長暨執行長王献堂指出，未來三年重要的核心營運策略，將是透過軟體技術服務，攜手客戶、合作夥伴，從台灣出發，加速亞洲市場業務拓展、培育跨國人才。

此外，原 KKCompany 集團將更名為 KKCulture 集團，以影響力經濟作為發展核心，並繼續由林冠羣擔任執行長，旗下 KKFARM、KKLIVE、KKTV 未來則將專注投入「創作者經濟、內容創作」等領域發展，協助創作者，並提供機會、資源與技術，共同形塑文化。