閎康Q3稅後純益年增3成 EPS 2.97元創次高

閎康董事長謝詠芬。(鉅亨網資料照)
閎康董事長謝詠芬。(鉅亨網資料照)

檢測分析業者閎康 (3587-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，隨著中國封控管制影響淡化，遞延訂單發酵，單季稅後純益 1.83 億元，季增 79.41%，年增 29.97%，每股稅後純益 2.97 元，創下歷史次高。

閎康第三季營收 10.52 億元，季增 18.2%，年增 16.19%，毛利率 34.87%，季增 0.32 個百分點，年減 0.22 個百分點，營益率 19.07%，季增 3.07 個百分點，年增 0.09 個百分點，稅後純益 1.83 億元，季增 79.41%，年增 29.97%，每股稅後純益 2.97 元。

閎康前三季營收 28.35 億元，年增 15.88%，毛利率 35.96%，年增 0.58 個百分點，營益率 17.36%，年減 2.83 個百分點，稅後純益 4.12 億元，年增 2.69%，每股稅後純益 6.64 元。

展望後市，閎康看好，受惠客戶需求續強，加上深圳新實驗室啟用，第四季營收將再優於第三季，續創歷史新高。

針對美國擴大對中國進行晶片管制，閎康認為，隨著中國客戶不希望產品被送往中國以外的地區進行實驗，因此大多選擇當地實驗室協助，而閎康在中國已有上海跟廈門的據點，營收規模也是當地最高，因此可望持續受惠該趨勢。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+25.95%

$12,595

原投組報酬率

+16.36%

$11,636

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    立積

    4968

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    神準

    3558

  • 10%

    野村巴西基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞