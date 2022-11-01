閎康Q3稅後純益年增3成 EPS 2.97元創次高

檢測分析業者閎康 (3587-TW) 今 (1) 日公布第三季財報，隨著中國封控管制影響淡化，遞延訂單發酵，單季稅後純益 1.83 億元，季增 79.41%，年增 29.97%，每股稅後純益 2.97 元，創下歷史次高。

閎康第三季營收 10.52 億元，季增 18.2%，年增 16.19%，毛利率 34.87%，季增 0.32 個百分點，年減 0.22 個百分點，營益率 19.07%，季增 3.07 個百分點，年增 0.09 個百分點，稅後純益 1.83 億元，季增 79.41%，年增 29.97%，每股稅後純益 2.97 元。

閎康前三季營收 28.35 億元，年增 15.88%，毛利率 35.96%，年增 0.58 個百分點，營益率 17.36%，年減 2.83 個百分點，稅後純益 4.12 億元，年增 2.69%，每股稅後純益 6.64 元。

展望後市，閎康看好，受惠客戶需求續強，加上深圳新實驗室啟用，第四季營收將再優於第三季，續創歷史新高。

針對美國擴大對中國進行晶片管制，閎康認為，隨著中國客戶不希望產品被送往中國以外的地區進行實驗，因此大多選擇當地實驗室協助，而閎康在中國已有上海跟廈門的據點，營收規模也是當地最高，因此可望持續受惠該趨勢。