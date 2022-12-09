〈焦點股〉11月營收報佳音 創意、閎康股價改寫新高

儘管全球景氣下行，台灣出口連 3 黑，但仍有多家台廠 11 月營收逆勢創新高，矽智財大廠創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 及半導體設備廠閎康 (3587-TW)、帆宣 (6196-TW) 等，均繳出亮眼成績單，今 (9) 日成為買盤焦點，股價上漲 2-5%，其中創意、閎康股價均創歷史新高。

創意目前當沖比高達 79.5%，券資比也衝上 71.49%，籌碼面仍相對穩定，今天在買盤追捧下，股價一舉衝破 800 元關卡，最高來到 801 元，漲幅近 5%，改寫歷史新天價，截止午盤，成交量已超過 7300 張。

創意為台積電轉投資的系統單晶片 (SoC) 設計代工服務廠商，11 月營收達 25.42 億元，續創單月新高，月增 4.9%、年增 51.7%，累計前 11 月營收 209.22 億元，年增 54%，同創歷年同期新高紀錄。

台積電美國亞利桑那州廠舉行上機典禮，相關供應鏈也成為焦點，其中，半導體檢測大廠閎康股價連日走揚，繼昨天噴出漲停後，今天續大漲逾 5%，盤中衝上 171.5 元，創下歷史新高。

受惠各地客戶檢測需求不斷增溫、日本實驗室材料分析 (MA) 業績強勁成長，閎康 11 月營收 3.85 億元，月增 4.93%，年增 25.51%，累積前 11 月營收 35.87 億元，年增 18.68%。

世芯 - KY 11 月營收大爆發，達 17.64 億元，創新高，月增 43.4%、年增 1.08 倍，主要受惠部分供應給美系大型雲端服務供應商訂單遞延出貨，累計前 11 月營收 120.83 億元，年增 25.4%，超越去年全年，今年營收確定改寫新高紀錄。世芯今天放量大漲逾 4%，重返 900 元之上。