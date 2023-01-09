〈台股盤中〉台積電領軍半導體攻上月線 估量放大至2000億元

美股上週五勁揚，台股今 (9) 日由台積電領軍電子股上攻，電子占整體成交比重重回 6 成，加上金融股撐盤，大盤開高走高，大漲超過 250 點，突破 14600 點關卡，站回月線，估量放大至 2400 億元。

觀察電子權值股表現，台積電將召開法說，股價開高震盪，大漲超過 3%，突破月線；聯電也勁揚逾 3%，同樣站上月線；鴻海、聯發科漲幅約 1%，台達電也有近 3% 漲幅、日月光投控、廣達、大立光等均扮演助攻要角。

台積電領軍下，半導體族群紅通通，矽力 - KY 攻上漲停，晶心科、力智、采鈺、創意等漲逾半根漲停；智原、天鈺、威鋒電子、瑞昱、統懋等表現也不俗。

鴻海挑戰重回百元價位，帶旺鴻家軍表現，包括臻鼎 - KY、康聯生醫、榮炭、鴻準、訊芯 - KY、乙盛 - KY、政達、台揚等也發動攻勢。

砷化鎵族群營運有望落底反彈，今日獲資金青睞，穩懋大漲 7%，全新走高上漲逾 6%，宏捷科、聯亞、全訊等也站穩紅盤。

安控族群重啟漲勢，晶睿 12 月營收 11.1 億元，創同期新高；去年全年營收 99.5 億元，年增 82.48%，逼近百億元大關，刷歷史新高，激勵股價大漲逾半根漲停，帶動同族群的京晨科、昇銳、陞泰、杭特、奇偶等也獲買單敲進。