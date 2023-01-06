台股拉高一度站上月線 三大法人聯手買超126.83億元

台股今 (6) 日開低震盪，台積電熄火，聯發科、聯電串聯半導體族群強勢走揚，午盤湧入資金力挺，中小型股也表現活蹦亂跳，加權指數終場上漲 72.29 點，收在 14373.34 點，成交值 1538.63 億元。三大法人今天同步站在買方，合計買超 126.83 億元。

台股周線終止連四黑，本周累計上漲 235 點。觀察三大法人籌碼動向，外資續挺台股，加碼買超 98.34 億元；投信轉為買超 10.16 億元；自營商同站買方，買超 18.23 億元。

電子權值股方面，權王台積電熄火，在平盤附近震盪，終場收 458.5 元；聯發科獲得外資送暖，股價強彈逾 4%，收 660 元；聯電上漲約 2.8%，收在 42.4 元；大立光開低走高，尾盤拉超勁揚近 4%。

在聯發科大漲帶動下，IC 設計族群今天一吐悶氣，瑞昱、義隆大漲逾半根停板，聯詠、敦泰、譜瑞 - KY、通嘉、致新、力旺等多檔均表現強勢，為今天盤面多頭指標。

金融股跌勢收斂，國泰金反彈超過 1%，富邦金、中信金、第一金收平盤，永豐金、開發金、華南金等均收漲。航運股也擺脫頹勢，長榮上漲 1.6%，萬海也翻紅漲近 1%。

ABF 載板三雄盤中漲幅擴大，欣興、南電、景碩收盤均上漲超過 3%；電視及 IT 面板先後湧入急單，可望加快去庫存速度，加上 CES 題材加持，群創收漲 3%，友達、彩晶同步漲逾 2%。