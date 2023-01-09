台股強漲378點收14752點創1個月新高 台積電貢獻逾180漲點

受美股大漲激勵，台股今 (9) 日開高走高，多頭信心大振，資金大舉進駐電子族群，晶圓雙雄強勢上攻，台積電強漲 22.5 元，貢獻大盤漲點逾 180 點，金融、汽車、塑膠等傳產股也來助攻，加權指數終場勁揚 378.87 點或 2.64%，收在全場最高 14752.21 點，站穩月線之上，並創 1 個月新高，成交值擴大至 2219.99 億元。

櫃買指數終場上漲 2.52 點或 1.36%，收在 188.26 點，成交值 559.96 億元。上市櫃成交值合計 2779.95 億元。

觀察大型權值股表現，權王台積電跳空開高，大漲 4.91%，飛越月線及半年線，終場收在 481 元；聯電也噴漲近 5%，終場收 44.5 元，為近 1 個月來高點；國巨強漲逾半根停板，聯發科、大立光收漲逾 2%，瑞昱、台達電、日月光投控均漲勢凌厲。

電子族群重回多頭懷抱，整體成交比重占大盤約 6 成，其中，晶心科受惠 Google 態度轉彎，宣布支援 RISC-V IP，加上中國 RISC-V 大單挹注，激勵股價直奔漲停 552 元；由於電源管理晶片需求仍強勁，矽力 * - KY 在買盤追捧下，股價同步亮燈漲停，達 532 元。

汽車股表現強勢，裕隆今年可望擺脫防疫保單鉅額賠付損失陰霾，今天股價延續多頭氣勢，勁揚 3%，逼近 70 元關卡，同集團的中華、裕日車也上漲 1-2%，和泰車收漲超過 3%，汽車零組件族群也獲買盤支撐，百達 - KY、麗清、劍麟、和大、帝寶等均在盤上表現。

金融股同樣表現亮眼，國泰金領軍大漲逾 3%，華南金、元大金、中信金、兆豐金等均上漲超過 2%，上市金融類股指數收漲逾 2%。台塑四寶全面走揚，其中台化大漲 3%，南亞也上漲 2.75%。

航運股方面，由於 SCFI 運價數據轉跌，美東線跌破 3000 美元，1 月小旺季未見延續發酵，貨櫃三雄今天股價承壓，長榮重挫 2.5%，陽明、萬海均收跌；不過，裕民逆勢上漲 3.67%，慧洋 - KY、中航、建新國際也獲資金點火。