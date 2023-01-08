〈台股風向球〉長假前恐現調節壓力 靜待雙王法說重頭戲

上周台股 2023 開紅盤反彈 235 點，周線終結連 4 黑，由於距離農曆年封關僅剩短短 7 個交易日，且本周將迎來權值王台積電、股王大立光的雙王法說重頭戲，而美股也將進入超級財報周，預料上半周觀望氣氛將更濃厚，僅由 12 月營收亮眼股各自表態，同時，需留意長假前出現一波中小股調節壓力。

周四登場的台積電法說將是本周最大重頭戲，市場高度關注庫存調整，由於終端需求疲軟，而台積電卻傳出今年資本支出上修至 1.2 兆元，再創新高，各界都在看台積電如何對外釋疑，若給出好消息，有望在虎年封關前激發一波法人買盤進駐。

從籌碼面來看，2023 開紅盤的第一周，三大法人均站在買方，其中，外資在集中市場買超 66.4 億元，終結連 4 周賣超，投信延續連 29 周的買盤，續買 26.3 億元，而自營商也終結連 8 周賣超，回頭買 16.3 億元。

外資過去一周買超前 10 大標的中，除了力積電和群創為電子股、均超過 2.2 萬張，其他多是金控股，包括國泰金 3.2 萬張，新光金近 2.8 萬張，兆豐金 2 萬張，第一金 1.8 萬張，台新金和臺企銀均逾 1.5 萬張。

而從投信買盤則可看到逢低布局部分電子股，買超前 10 大標的依序有中信金、第一金均超過 7000 張，裕隆和聯詠均逾 5000 張，中興電、世界、元大滬深 300 正 2 和天鈺在 4000 張上下，金居近 3800 張，元太超過 3000 張。

永豐投顧提醒，美國超級財報周即將展開，農曆年節放假期間市場焦點將轉向美股財報效應，由於市場預期財報數據不佳，若財報不佳的個股不跌才是利空鈍化的表現，在變數仍多之際，不利短線操作。

另一方面，1 月 17 日即將封關，而丙種關帳日則是 1 月 13 日，由於今年封關長假長達 12 天，預期本土主力股、融資成數高的中小型個股將出現一波調節賣壓。