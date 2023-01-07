資金獲利了結賺紅包錢 台股農曆年前封關前大漲不易

台股 2023 年首周終結連 4 黑窘境，單周上漲 235.65 點，但缺乏外資助陣，成交量僅 1611 億元，投信認為，今年農曆春節來得較早，在獲利了結與短線交易等因素交錯下，農曆年封關前較難見到大幅波段行情。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，台股新年度首周高檔震盪，三大指數以電子類股上漲 2.22% 最佳，其次是金融指數的 1.63%，傳產類股暫居最末 0.55%，

統計近 20 年台股元月表現，呈現漲跌機率各半，各類股以電子、電腦及周邊設備的上漲勝率最佳，達 7 成之多，且平均漲幅可達 1.3% 至 2.3%，而金融、傳產表現相對失色，反映電子類股元月在作夢行情的帶動下，往往有不錯的表現。

孫傳恕認為，今年上半年台股仍有挑戰需要面對，包括 PMI 放緩、科技股將面臨 2023 年獲利預下修等，甚至主要國家恐出現經濟衰退困境，預料上半年指數低將呈現檔震盪走勢，要等下半年聯準會停止升息、甚至年底降息預期心理發酵，比較有機會見到一波資金帶動的台股彈升行情。

法人指出，台積電 (2330-TW)12 日即將召開法說會，包括對未來市場展望，將是台股第 1 季重要的風向球，勢必牽動台股多頭士氣，如果台積電能釋出優於預期的看法，預料將有利於提振整個半導體產業與科技股的表現。

安聯投信台股團隊表示，隨著外資剛收假回來，交投雖有逐步回溫跡象、但仍顯相對審慎，其中電子股成交比重也回升至 6 成，成為穩定市場信心的關鍵力量之一。

在盤面走勢部分，安聯投信台股團隊表示，主要以去年提前修正的族群，年初開始接棒反彈等步調輪動前進，在市場已大多反應這些變數後，屆時所釋出訊息或有望消弭部分投資信心的不確定性。

安聯投信台股團隊表示，預期 2023 年科技股股價可望重回正向軌道，第 1 季基調上基本上還是聚焦在電子股較多。