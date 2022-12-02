長榮航強打歐洲航線 首度打造德國聖誕市集

長榮航 (2618-TW)11 月 3 日甫開闢台北 - 慕尼黑航線，每周提供 4 班的飛航服務，為強化歐洲航線話題性，今年特別打造「德國商品 X 聖誕市集」，並與慕尼黑機場攜手合作，共同打造聖誕主題拍照專區。

「德國商品 X 聖誕市集」設置有可愛的絨毛飛機與著名的慕尼黑新天鵝堡，吸引民眾合影留念，並從慕尼黑空運來台跳舞機、德國傳統薑餅，更將贈送德國當地的小紀念品。

長榮航為慶祝德國商品 X 聖誕市集開幕，民眾只要現場加入長榮航空 LINE 官方帳號，即可獲得長榮航空商務艙米果、慕尼黑機場鑰匙圈和大會集點一枚，集滿十點就可參加抽獎，幸運兒可獲得台北 - 慕尼黑來回經濟艙免費機票 2 張，搭配由慕尼黑機場公司贊助的慕尼黑城市旅遊大禮包的超值大獎，包括四星級飯店住宿、城市旅遊通行證 (免費搭乘大眾運輸、參觀多個觀光景點)、100 歐元餐廳抵用券等。

隨台北 - 慕尼黑航線的開闢，長榮航已成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，旅客可透過慕尼黑、米蘭、巴黎、維也納、倫敦、阿姆斯特丹六大歐洲航點，以及每周 30 班的密集航班，更彈性進出歐洲行程。

長榮航樂觀看待未來歐洲的商務、旅遊市場熱絡程度。