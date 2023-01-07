台塑河靜鋼3月盤價續漲 中鋼開漲吃定心丸。(圖：AFP)Tag中鋼鋼鐵盤價越南河靜鋼 7 日開出 3 月盤價，熱軋每公噸大漲 40 美元，線材每公噸漲 23 美元，加上近期中國、日韓鋼廠公告 2 月鋼品報價走揚，均確立中鋼 2 月盤價開漲。 河靜鋼表示，近期鋼市受中國大陸防疫政策鬆綁正面影響，而美元指數亦有回跌且暫無高企跡象，加上煤、鐵原料價格有所上漲，致鋼材報價行情逐漸回升。 此外，考量越南鋼需逐步恢復中，及參酌相關進口行情後，河靜鋼決定調漲 3 月價格，也是連續二個月調漲。 而近期中國寶鋼 (600019-CN) 等指標鋼廠相繼開出 2 月盤價向上，市場就看好，中鋼 (2002-TW)2 月盤價可望跟進，現在在河靜 3 月盤價開漲後，中鋼 2 月開漲已無懸念。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+19.93%$11,993原投組報酬率+14.67%$11,467投組標的成分40%天鈺496120%華星光497920%昇銳312810%矽創801610%國泰美國費城半導體基金ETF延伸閱讀中鋼發展策略擴展至十年期 2032年精緻鋼品占比衝2成中國寶鋼2月續開漲盤 中鋼盤價添底氣相關貼文