台塑河靜鋼3月盤價續漲 中鋼開漲吃定心丸

越南河靜鋼 7 日開出 3 月盤價，熱軋每公噸大漲 40 美元，線材每公噸漲 23 美元，加上近期中國、日韓鋼廠公告 2 月鋼品報價走揚，均確立中鋼 2 月盤價開漲。

河靜鋼表示，近期鋼市受中國大陸防疫政策鬆綁正面影響，而美元指數亦有回跌且暫無高企跡象，加上煤、鐵原料價格有所上漲，致鋼材報價行情逐漸回升。

此外，考量越南鋼需逐步恢復中，及參酌相關進口行情後，河靜鋼決定調漲 3 月價格，也是連續二個月調漲。

而近期中國寶鋼 (600019-CN) 等指標鋼廠相繼開出 2 月盤價向上，市場就看好，中鋼 (2002-TW)2 月盤價可望跟進，現在在河靜 3 月盤價開漲後，中鋼 2 月開漲已無懸念。