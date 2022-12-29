俄國Gazprom對歐洲天然氣出口 暴跌至蘇聯解體來新低

根據多家外媒周三（28 日）報導，根據俄羅斯能源巨擘 Gazprom 數據估算，今年俄羅斯向外國市場出口的天然氣幾乎減半，創 1991 年蘇聯解體以來新低，原因是俄烏戰爭爆發後對歐洲出口大幅減少。

Gazprom 執行長米勒（Alexey Miller）表示今年對非前蘇聯國家的天然氣出口量為 1,009 億立方公尺，而此較去年的 1,851 億立方公尺減少 45% 以上。米勒表示，Gazprom 今年的天然氣產量已降至 4,126 立方公尺。根據該公司數據，這比去年下降近 20%，至少是 2008 年以來新低。

歐洲是俄國 Gazprom 歷史上最大出口市場，隨克里姆林宮在俄烏戰爭期間對制裁進行反擊，該公司對歐洲的天然氣供應近幾個月來一直萎縮。另外，幾乎所有向俄國輸送天然氣的主要管線都受到某種程度的損害，其中波羅的海北溪管線爆炸事故後，Gazprom 對德國天然氣供應於 9 月停止。

瑞典和丹麥皆得出結論，北溪一號和二號天然氣管線的第四次洩漏是因爆炸事故引起，但並未為說明誰可能對此負責。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示這是人為蓄意破壞，而俄國指責英國海軍是爆炸事件元凶，倫敦方面則予以否認，表示這一說法不實。

除此之外，還有一些歐洲國家在拒絕以盧布支付供應費用後，被俄羅斯完全切斷天然氣供應。

外媒報導指出，Gazprom 沒有按國家列出出口數據，因此很難估算流向單個市場的天然氣流量。而目前向歐洲運輸天然的的途徑只有俄羅斯與烏克蘭之間的一個過境點，還有「土耳其溪」（TurkStream）穿越土耳其至匈牙利和塞爾維亞的一段管線。

與此同時，Gazprom 一直在逐步增加對中國的供應，今年 12 月的日供應量超過合約水準，有時甚至達到歷史新高。

截稿前，歐洲 TTF 基準荷蘭天然氣期貨上漲 1.63%，每兆瓦時報 81.35 歐元。