路透：中國和輝瑞談判生產Paxlovid仿製藥

《路透社》週五 (6 日) 獨家報導，中國政府正與美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 談判，期望雙方能在 1 月 22 日達成協議，允許中國藥廠在中國生產和銷售輝瑞新冠口服抗病毒藥物 Paxlovid 的仿製藥。

中國放棄清零後，新冠疫情迅速升溫，中國醫院面臨巨大壓力。全國各地激增的感染浪潮使醫院不堪重負，藥品售罄警報狂響。

輝瑞新冠口服藥 Paxlovid「一藥難求」，從原價一盒不到人民幣 2000 元，被炒到突破人民幣 5 萬元，不少中國民眾轉向尋求來自印度、寮國等地的 Paxlovid 仿製藥，有些人甚至還不慎買到假藥。

中國和輝瑞談判生產 Paxlovid 仿製藥 (圖片：AFP)

一位消息人士向《路透社》透露，中國藥監局有意趕在 1 月 22 日農曆新年前與輝瑞達成許可協議，指示中國本土藥廠準備向監管部門註冊生產手續。

華海藥業及石藥集團在內的潛在候選藥廠近幾週一直在進行生體相等性試驗，這是中國監管機構要求的仿製藥上市前的要求。

有三位消息人士稱，中國還敦促輝瑞降低 Paxlovid 的價格，因為北京當局計劃將該藥物納入中國醫保計畫。

輝瑞生產的 Paxlovid 在臨床實驗結果顯示，可大幅減低高風險患者入院率，中國國家藥監局去年 2 月附條件批准此新冠病毒口服藥，為首個獲中國批准的海外新冠病毒藥物。

輝瑞在去年 12 月同意向中國出口 Paxlovid，但仍供不應求。輝瑞發言人指出，該公司正積極與中國當局和所有利益相關者合作，以確保 Paxlovid 在中國市場供應充足。

輝瑞 (PFE-US) 週五走升逾 2.5% 至每股 50.92 美元，結束連二個交易日收黑。