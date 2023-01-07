〈能源盤後〉原油本週跌逾8% 1個月來首見週線下降

美國 WTI 原油期貨價格週五 (6 日) 小幅上漲，但全球基準 Brent 原油期貨價格下跌，兩種基準原油期貨價格本週跌幅超過 8%。

隨著各國央行繼續收緊貨幣政策，交易員仍對中國新冠疫情和全球經濟前景的不明確性感到擔憂。

天然氣期貨價格幾乎持平，無法自前一日大跌 11% 觸及的 1 年低點反彈回升。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 10 美分或 0.1%，收在每桶 73.77 美元，本週收跌 8.1%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 12 美分或近 0.2%，收在每桶 78.57 美元，本週收跌 8.5%。

WTI 原油和 Brent 原油本週收低，為 4 週來首見。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收在每加侖 2.2446 美元，本週收跌 9.4%。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收在每加侖 3.0045 美元，但本週仍下跌 8.8%。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 1 美分或 0.3%，收在每百萬 Btu 3.71 美元，本週跌幅達 17.1%，收在 2021 年 12 月 30 日以來最低點。

市場推動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，石油價格本週受到多方打擊，因美元飆升，天然氣價格暴跌以及對經濟衰退的擔憂持續，而需求預期則沒什麼增長。

「溫暖的天氣和暴跌的天然氣價格，限制冬季天然氣至石油間的轉換預期。此外，本週稍早為中國煉油廠發布的一大批成品油出口配額表明，中國正持續自產品庫存中提取，並將更多精煉產品推向全球市場，但原油需求不會同時相應上升。」

「目前中國重啟航班，以及更廣泛的經濟和社會活動仍是石油的最大看漲風險。即使如此，活動水準正常化的時機和規模仍存在很大的不確定性。」Vincent 說。

原油價格在 2023 年開局之際暴跌，今年前兩個交易日暴跌近 10%，接著週四反彈。市場週一因元旦假期休市。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 報告指出：「在中國突然放寬防疫限制後，新一波感染潮引發需求擔憂，導致油價下跌，但我們不認為這點會讓全年走勢定性，並預期石油市場最晚年中就會開始明顯收緊。」

她指出，美國原油產量的發展令人失望，下半年前景一再下調，今年年底前不太可能看到產量恢復新冠疫情前的高水準。倘若能源資訊署 (EIA) 的展望顯示，2024 年的產量增長仍受壓抑，市場可能更加收緊。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 表示，美國和全球天然氣價格暴跌，秋季庫存水準高於許多人的預期，市場似乎供應充足（甚至歐洲似乎供應相對充足），北半球的氣溫高於正常水準，令需求下降至低水位，因此美國天然氣價格跌破 4 美元 / 百萬 Btu 的水準，且歐洲價格也降至俄羅斯入侵烏克蘭前的水準。「天氣引起的價格波動不能低估。」他說。