需求下降、庫存補充 歐洲天然氣價格回到俄烏戰爭前水準

美媒 CNBC 周四（29 日）報導，歐洲天然氣價格本周跌至自俄烏戰爭爆發以來新低。近幾周歐洲基準合約的荷蘭 TTF 天然氣期貨暴跌至每兆瓦時（MWh）77 歐元（約 81.91 美元）的低點，此為自今年 2 月俄國入侵烏克蘭前以來未見水準。

截稿前，歐洲天然氣期貨上漲 3.56%，每兆瓦時報 84.25 歐元。

報導指出，歐洲天然氣價格在 8 月達到每兆瓦時 345 歐元的高峰，俄羅斯當時為應對歐洲對其入侵烏克蘭的制裁將天然氣出口當作武器，時逢夏季高溫用電旺季再加上供應限制影響，天然氣需求大大提升價格也水漲船高。此外，天然氣價格飆升讓歐洲家庭能源帳單飆升，並引發多數地區的生活成本危機。

不過，歐洲西北部大部分地區今年冬季反常的溫暖天氣降低供暖需求，讓歐洲在過去幾個月的數次寒流導致天然氣庫存減少後有補充機會，天然氣價格因此回落。

華爾街投行高盛曾在 11 月預測，隨著歐洲國家在供應問題上暫時占上風，未來幾個月歐洲天然氣價格將大幅下滑。

貝倫貝格銀行 (Berenberg Bank) 首席經濟學家 Holger Schmieding 在上月的報告中解釋道，根據經驗來看，天然氣價格每兆瓦時上漲或下跌 100 歐元將改變歐元區經濟的天然氣帳單（以 2021 年的天然氣消費量計算），一旦消費者必須承擔天然氣價格變化的全部成本，這一數額幾乎相當於國內生產毛額（GDP）的 3%。

Schmieding 還提到，由於歐盟根據長期固定價格合約進口部分天然氣，因此對天然氣進口帳單的實際影響沒有這麼明顯，但由於電價在很大程度上仍與天然氣掛勾，天然氣帶來的整體痛苦以及任何調整帶來的緩解，可能比過去經驗來看還要明顯很多。

歐盟上周同意對俄國天然氣價格上限機制，將於明年 2 月 15 日生效。如果近月 TTF 價格連續 3 天超過每兆瓦時 180 歐元，而且如果在相同的 3 天內與全球液化天然氣（LNG）參考價格偏離 35 歐元或以上，將觸發「市場修正」機制。