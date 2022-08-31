全球獨角獸榜單出爐 中國312家上榜 抖音蟬聯第一

全球「獨角獸」榜單出爐，中國共計 312 家上榜，位居第二。在前十大「獨角獸」企業中，中國佔五家，且抖音蟬聯第一。

胡潤研究院周二（30 日）發布《2022 年中全球獨角獸榜》，榜單顯示，全球「獨角獸」企業家數在半年內增加 254 家，達到 1,312 家，分布在 48 個國家，259 座城市。

數據顯示，美國仍保持領先地位，半年內「獨角獸」企業家數增加 138 家，達到 625 家，接近全球「獨角獸」總數一半；中國以 312 家位居第二，增加 11 家。

這些公司平均成立於八年前，80% 銷售軟體和服務，只有 20% 銷售實體產品。52% 是 B2B 企業，48% 直接面向消費者。全球「獨角獸」企業總價值為人民幣（下同）27.9 兆元，超過德國全年國內生產毛額（GDP）。

榜單顯示，今年前十大「獨角獸」佔全球「獨角獸」企業總價值的比率為 17.6%，五家來自中國，三家來自美國，英國和馬爾他各佔一家。

來自中國的五家「獨角獸」企業分別是：抖音、螞蟻集團、快時尚跨境電商 Shein、微眾銀行、京東科技。

成立於 2012 年的抖音，受反壟斷等產業監管影響，價值從 2.3 兆元降至 1.3 兆元，但抖音仍是全球價值最高的「獨角獸」。今年 5 月，字節跳動更名為抖音集團。海外版抖音 TikTok 擁有 12 億月活躍用戶。

螞蟻的排名下滑一名至第三，價值 8,000 億元。螞蟻在 2019 年和 2020 年是全球價值最高的「獨角獸」，但此後價值已縮水 300 億美元。

美國 SpaceX 公司躍居第二，是全美最大「獨角獸」企業，由馬斯克在 2002 年創立。

胡潤研究院列出價值 10 億美元以上、成立於 2000 年之後的非上市公司。本次榜單價值計算截止日期為 6 月 30 日。胡潤研究院從 2017 年開始追蹤「獨角獸」企業，這是第四次發布全球「獨角獸」榜單。