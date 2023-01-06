2023再生能源躉購費率出爐 太陽光電不調整、離岸風電調升

經濟部今 (6) 日正式公告 2023 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式，與去年相比，大部分維持不變，原先預計調降的太陽光電，此次並未調整，離岸風力發電躉購費率則提升為每度 4.5085 元。

經濟部說明，國內太陽光電產業當前仍部分受原物料價格及缺工因素影響，但今年度下半年營造工程物價指數有逐漸回穩趨勢，可望舒緩物價缺工因素對太陽光電開發的影響，審定會為兼顧目標量達成及鼓勵業者投入建置，決議費率維持 2022 年度水準。

風電方面，經濟部說明，不及 30 瓩陸域風電，躉購費率維持每度 7.4110 元，30 瓩以上陸域風電，躉購費率提升為每度 2.1286 元；離岸風電躉購費率提升為每度 4.5085 元。

生質能發電方面，新增「農林植物」躉購費率類別，躉購費率每度 3.1187 元；生質能有厭氧消化設備 (沼氣發電)，躉購費率提升為每度 7.0089 元；無厭氧消化設備，維持去年度費率水準，即每度 2.8066 元。

至於廢棄物發電，經濟部指出，農業廢棄物部分，維持去年度費率水準，即每度 5.1407 元；一般及一般事業廢棄物，維持去年度費率水準，躉購費率每度 3.9482 元。

小水力發電增訂不及 500 瓩級距，躉購費率每度 4.8936 元，500 瓩以上不及 2MW 部分，躉購費率每度 4.2285 元；2MW 以上，維持去年度費率水準，即每度 2.8599 元。

地熱發電不及 2MW 容量級距部分，躉購費率提升為每度 5.9406 元；2MW 以上部分，維持去年度費率水準，即每度 5.1956 元。海洋能發電維持去年度費率水準，即每度 7.3200 元。

經濟部表示，為鼓勵業者及早完工併網，今年度除了延續去年度之各項獎勵配套機制外，另一致增訂各類再生能源加強電力網額外費率。

針對太陽光電部分，經濟部修正太陽光電第一型發電設備適用 2023 年度費率之起算時點，由取得同意備案日調整為籌設許可日，且對於裝置容量 2-10MW 無併聯升壓站者，將其期限相較去年度延長 2 個月。