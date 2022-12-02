經部通過台欣工業投資5億元蓋彰化新廠 助力離岸風電國產化

經濟部投資台灣事務所今 (2) 日召開中小企業加速投資行動方案聯審會議，再通過福興鼎循環科技、新祥紀食品、鑫綮印刷實業、台欣工業等 4 家廠商投資，其中，台欣工業將投資近 5 億元蓋新廠，可望助力我國離岸風電國產化。

經濟部說，台欣工業具備先進焊接工藝技術，主要營業項目包含壓力容器、離岸風力發電水下基礎製造，由於台灣西海岸有發展離岸風電優勢，加上政府大力推動綠電，台欣工業計劃投資近 5 億元，在彰化芳苑興建廠房，擴增基樁 (Pin Pile)、管架式水下基礎之腳柱 (Jacket Leg) 智慧化產線，同時導入 SMES 管理系統。

福興鼎循環科技則隸屬銘福集團，致力環保回收、資源再生產業，為改善事業廢棄物去化不易問題，將斥資逾 20 億元在台南麻豆新建一、二廠，其中一廠將作為 SRF 專用去化廠，並設置兩條去化產線，二廠則收受一般廢棄物與一般事業廢棄物，製成 SRF 再生燃料產品，用以解決長期困擾企業廢棄物的問題。

經濟部另外也通過，北市最大食品供應商新祥紀食品在台中工業區新建園區，打造食品加工廠、AI 人工智慧倉儲、智慧化物流車隊及電子商務系統，而鑫綮印刷實業則預計投入近 5000 萬元在台南南區既有廠房，增設智慧化機器設備。

經濟部也統計，目前中小企業加速投資行動方案已有 859 家中小企業參與，投資約 3900 億元，總計投資台灣三大方案已帶動 1287 家企業投資約 1 兆 8272 億元，估創造 14 萬 936 個本國就業機會。