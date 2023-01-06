2023企業最愛大學 台大、輔仁登公私立榜首

人力銀行今 (6) 日公布 2023 企業最愛大學調查，以整體職場表現最佳排名來看，台灣大學穩居冠軍，第二至五名分別為成大、台科大、陽明交通大學及清華大學，都是擁有大量理工人才的頂尖大學，與我國當前產業重心不謀而合；創校邁向第 98 年的輔仁大學，今年重回私立大學冠軍。

觀察企業最愛公立大學排行，1111 人力銀行調查顯示，依舊由台大掄元，去年被擠到第 4 名的成功大學上升 2 個名次重回亞軍，陽明交通大學與清華大學則微幅下滑 1 個名次，分居 3、4 名。

1111 人力銀行指出，台大一直為理工領域的領頭羊，於 2021 年成立重點科技研究學院，設立積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學 3 個半導體相關領域碩士及博士學位學程，並於 2022 年全面啟動。

素有南霸天之譽的成大今年整體排名大躍進，因應世界產業快速變動，成大成立 2 個新興學院，分別為智慧半導體及永續製造學院及敏求智慧運算學院，另有虛擬第十學院 CollegeX，提供社群行銷、區塊鏈等多元主題，透過跨領域學習培養未來領袖人才，深得業界賞識。

至於私立大學排行方面，輔仁大學今年重回冠軍寶座，其次為淡江大學，進步最顯著的莫過於上升 7 個名次的東海大學，今年奪下第三名，以及首度入榜的亞洲大學。

淡江大學副校長許輝煌表示，永續發展已是全球趨勢，淡江在聯合國 SDGs 的永續發展目標下，從大一開始培養永續發展素養，更結合企業在數位轉型的 AI 人才需求，與微軟戰略合作，培育未來人才。

台科大連續三年奪下公立技專排行榜冠軍，1111 人力銀行指出，台科大合計有 58 位教授入選「全球排名前 2% 頂尖科學家」，人數高居技職第一，豐沛的研發能量，成果深受肯定，融合頂尖技職與研究型大學雙重特質的台科大，因而成為企業主競逐爭才的最愛大學。

1111 人力銀行發言人黃若薇表示，如何成為可造之才，企業主認為必須具備五大指標：解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力。學測即將登場，究竟要選校還是選系，勢必成為家長與考生最燒腦的抉擇，建議不妨參考學校的註冊率，通常也被視為選校的重要參考指標，如果畢業後要投身科技業，若有四大名校的血統絕對是就職優勢。