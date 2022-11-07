〈台製衛星上太空〉獵風者衛星預計明年3月發射 力拚取得飛行履歷

台灣太空產業進入發展元年，行政院長蘇貞昌今 (7) 日親赴太空中心視察我國自製衛星獵風者衛星 TRITON，目前已完成各種動態測試，預計 11 月底前完成最後的全功能測試，待明年 1 月初通過運送前審查會議後，將在 3 月中旬搭乘法國亞利安太空公司 (Arianespace) 的織女星 C 型 (VEGA C) 火箭發射升空，將有利相關零組件取得飛行履歷 (Flight Heritage)。

國科會表示，獵風者衛星在 2014 年完成初步設計、2015 年完成關鍵設計、2017 年開始組裝，至今年 7 月組裝完成後，開始進行各種測試，而獵風者衛星也是繼福衛五號後，第二顆由台灣自製的衛星，整顆衛星包含酬載共有約 82% 由台灣研發製造。

蘇貞昌指出，全球目前只有 9 個國家有能力自行發射火箭，雖然台灣並不包含在內，但台灣具備自製火箭、衛星的能量，透過結合半導體、資通訊、精密機械等頂尖力量，不敢說後來居上，但可望同步前進，在行政院長任內，也核定太空計畫第三期，並通過太空法案設立太空中心等，期望台灣能在太空領域中佔有一席之地。

國科會主委吳政忠強調，今年是台灣太空產業的元年，雖然研究從 1991 年就開始，但過去 30 年主要都是技術、人才的培育，而觀察國際太空產業也是這兩年才快速成長，台灣也陸續完成太空發展法施行、太空中心行政法人確立、短期科研火箭試射等，力拚追上全球腳步。

吳政忠說，相比福衛五號主要用於拍照，獵風者衛星將主要用於氣象，若後續台灣進一步打造通訊衛星，可望建構更完整的衛星產業鏈，而這次獵風者衛星自製比例高達 82%，升空後將可望驗證 10 項台灣自行研發的關鍵元件與技術，在取得飛行履歷後，有助台灣太空產業鏈進軍國際。

國科會 7 月就舉行獵風者 TRITON 衛星任務說明會，國科會當時表示，獵風者衛星採用台灣自主設計的 10 項關鍵元件與技術，包含衛星電腦、電力控制、光纖陀螺儀、導航接收機等，除中科院、工研院外，包含芳興科技、漢翔 (2634-TW)、公準 (3178-TW)、凌群 (2453-TW)、新鼎 (5209-TW)、國眾 (5410-TW)、卓越 (2496-TW)、華泰 (2329-TW) 等也參與其中。