諾貝爾得主克魯曼：特斯拉就像比特幣 靠炒作與信仰支撐

諾貝爾經濟學獎得主、紐約市立大學經濟學教授克魯曼（Paul Krugman）表示，特斯拉 (TSLA-US) 股票就像比特幣，並聲稱炒作和信仰支撐這兩項資產的市值。

特斯拉股價在 2020 年初至 2021 年 11 月暴漲逾 12 倍，此後股價暴跌 73%，截至美股周二（27 日）收盤，該公司市值從超過 1.2 兆美元縮水至不到 3,500 億美元。

克魯曼認為，特斯拉的價值不如蘋果 (AAPL-US) 、微軟 (MSFT-US) 等大型科技公司，，缺乏「網路效應」（network effect）。蘋果有一個裝置、應用程式（App）、服務的生態系，用戶愛不釋手。微軟 Word 和 Excel 仍是企業的預設選擇，人們熟悉這些軟體。

克魯曼表示，相較下，特斯拉在電動車領域面臨著通用、福特等老牌汽車製造商的競爭，且擁有一輛特斯拉和一輛其他競爭對手的電動車，其實沒太大差別。他質疑，當投資人對特斯拉的興奮情緒消退時，特斯拉該如何產生巨大利潤。

克魯曼直言，特斯拉之所以人氣破表，很大一部分源自於馬斯克酷酷的形象，但此一形象在最近幾周受損。

他將疫情期間引發特斯拉股價飆升的炒作和信念，與同期比特幣大漲相提並論，並宣稱比特幣除了洗錢，沒多大用途。

克魯曼還嘲笑馬斯克在接手推特時手忙腳亂。馬斯克在 10 月收購這家社交媒體、兼任執行長後，推特解僱大批員工，後來又緊急回聘部分員工；推特推出一些功能，隨後又取消這些功能；推特暫停一些用戶帳號，卻又在數小時後恢復這些用戶的帳號。