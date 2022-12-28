加密貨幣寒冬明年繼續 分析師估比特幣恐跌逾50%

比特幣經歷糟糕的一年後，市場分析師正在猜測其明年價格走勢，而多數人給出的目標價相當不樂觀，有分析師預估比特幣將從當前水準下跌 50% 以上。比特幣與其他加密貨幣周三（28 日）走跌，隨聖誕行情希望破滅，加密貨幣交易員擔心恐有一波「嚴重下跌」。

區塊鏈數據集團 Covalent 執行長 Ganesh Swami 表示，比特幣的交易量已急遽下滑，很難不去預估市場會再次出現嚴重下跌，而大多數交易員似乎都在為此作準備，另外在美國聯準會（Fed）暫停升息之前，流入市場的新資金規模可能都不大。

分析指出，即使是在 24/7 的加密貨幣交易，似乎也在經歷假日期間金融市場的清淡交投，而這可能會在成交量低的情況下加劇波動性。

加密貨幣交易商一直對聖誕行情漲勢抱有期望，能在美股一年最後 5 個交易日和新年前幾個交易日上漲，今年的聖誕行情期間從上周五（23 日）開始，持續到明年 1 月 4 日，但自開始以來，比特幣價格從 16,870 美元小幅下跌，不過這動盪的數字在數位資產圈內並不算多。

展望明年，市場分析師看法有好有壞，儘管今年加密貨幣的寒冬將在明年延續下去，但仍有反彈機會，不過礙於宏觀經濟因素的不確定性，一切仍很難定論。

日本加密貨幣交易 Bitbank 分析師 Yuya Hasegawa 表示，今年加密貨幣的寒冬將延續到明年上半年，而比特幣可能會在沒有明確方向的情況下波動。他認為，數位資產面臨最大的挑戰就是宏觀經濟因素，及 Fed 為打通膨將升息多少，以及此舉是否會導致經濟衰退。

雖然他不認為這種掙扎會引發市場恐慌或崩潰，但他指出 Terra、FTX 的案例已給加密貨幣交易員帶來幾個月的壓力。

Yuya Hasegawa 認為明年比特幣的價格可能會從當前水準下跌 50% 以上，而在樂觀的情況下，比特幣價格可能會往去年底接近 69,000 美元的歷史新高回升。

他預估，明年 1 至 6 月期間，比特幣的目標價區間為 8,000 至 25,000 美元，下半年情況將有所好轉，價格介在 20,000 至 50,000 美元區間，而這種看漲情形取決於是為資產內外許多因素。

Fairlead Strategies 執行合夥人 Katie Stockton 以市場數據趨勢為基礎分析得出一套不同的看法。他表示，比特幣面臨約 16,800 美元的短期阻力，此為其 50 天移動均線水準，但情況可能更糟。

Stockton 說短期仍看空比特幣，而且預估明年 1 月初正面的季節性影響消失後，負面趨勢將會成長，預估比特幣未來幾周將測試其最初的支撐位 15,600 美元左右，可能會跌破長期支撐位 13,900 美元，因為負面成長勢頭仍然拖累比特幣，因長期超賣條件正在被吸收，沒有出現有意義的反彈。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 1%，報 16,653.22 美元；以太幣下跌 1.9%，報 1,193.82 美元，其他迷因加密貨幣也出現類似走勢，狗狗幣下跌 5%，報 0.071085 美元；柴犬幣下跌 3.8%，報 0.00000798 美元。