電氣化成本太高 Stellantis CEO警告可能關閉更多工廠

全球第四大車廠斯泰蘭蒂斯 (Stellantis) 執行長 Carlos Tavares 警告，為了應對產品電氣化成本和更高的通膨，未來可能關閉更多工廠，反映電動車產業在成本上升之下所面臨的困境。

Tavares 周四 (5 日) 出席 2023 年美國消費電子展 (CES 2023) 時表示，如果不優化成本結構，就會無法吸收電氣化的額外成本，屆時將推高汽車價格，並導致市場萎縮。

Tavares 說：「如果市場萎縮，我們就不需要那麼多工廠，屆時可能得做出一些不受歡迎的決定。」

Stellantis 的潛在成本削減措施包含閒置工廠，因為電動車生產成本較汽油車高出約 40%。該公司上月宣布，今年 2 月將無限期閒置位於伊利諾州 Belvidere 的一座 Jeep 工廠，裁員數約 1350 人。

Tavares 表示，將視未來幾個月的需求反彈情況來調整這項決定，但 Stellantis 必須為全球汽車市場萎縮做好準備。

他說，Stellantis 的生產成本已經上升，主要受原物料和運算晶片短缺影響，因此必須透過削減固定、變動和配送成本來保持競爭力，否則電動車會變得太貴或是擠壓到獲利空間。

Tavares 說：「我們是否確定不需要這些工廠產能？不，我們不確定，但若保留大量不會使用的產能，就會帶來麻煩，這是經驗告訴我們的，你需要根據自己的需求不斷調整產能。」