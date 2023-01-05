漢達四藥品推升今年轉盈 力拚三年市值上看10億美元

漢達 (6620-TW) 今 (5) 日召開法說，董事長劉芳宇表示，旗下多發性硬化症用藥與胃食道逆流用藥展開銷售，加上癌症用藥 HND-033 有望上半年拿藥證、戒菸輔助劑 HND-032 則會在本季取證，今年將是公司的轉變年。法人看好，在銷售分潤金與里程碑金貢獻下，漢達今年營運有望轉盈，力拚三年市值上看 10 億美元。

漢達新藥研發採雙軌策略，包括 505b2 新藥以及高技術門檻學名藥。其中，505b2 新藥中，旗下首個產品為治療多發性硬化症的 505(b)(2) 新藥 HND-020、商品名 Tascenso ODT，0.25mg 與 0.5mg 兩種劑量將於本季開始銷售，由於還需要拓展病人，預期銷售會呈現穩健成長。

總經理陳俊良補充，Tascenso ODT 是把膠囊型藥品改良成易吞嚥服用、不具苦味且具較佳安定性的口溶速崩劑型口崩錠，在價格上不會與原廠差距太多。再者，Tascenso ODT 的授權金最高達 5600 萬元，至今已認列第二期里程碑金。

另外，癌症用藥 HND-033 已經取得兩項孤兒藥資格，預計上半年美國 FDA 會給出藥證最終結果；慢性骨髓性白血病癌症用藥 HND-027 目前還需要完成安定性試驗後，再申請藥證。

高技術門檻學名藥方面，治療糜爛性食道炎或非糜爛性胃食道逆流疾病用藥 HND-002 上市一個月後，市占率約 4.6%，目標取得 2 成市占。

戒菸輔助劑 HND-032 期望本季取得國藥證，目前已有合作的銷售團隊與通路商，陳俊良表示，美國戒菸市場約 9 億美元，隨著國際大廠陸續退出市場，僅剩一家藥廠，競爭降低，初期有機會先拿下 9% 市占。