力旺、信驊去年Q4營收創同期高 譜瑞-KY探11季新低

IC 設計業者力旺 (3529-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、信驊 (5274-TW) 今(5) 日同步公告去年第四季營收，力旺、信驊受惠客戶需求維持相對高檔，分別寫下歷史新高、次高，譜瑞 - KY 則因 PC 需求持續低迷，營收下探 11 季來新低。

力旺去年 12 月營收 1.13 億元，月減 58%，年增 64.15%，創下同期新高，第四季營收 9.03 億元，季增 14.16%，年增 43.11%，累計全年營收 32.17 億元，年增 36.08%。

譜瑞 - KY 去年 12 月營收 9.42 億元，創下三年來新低，月減 13.41%，年減 51.77%，第四季營收 31.85 億元，季減 30.65%，年減 41.09%，下探 11 季低點，累計全年營收 200.52 億元，年增 0.29%，力守正成長。

信驊去年 12 月營收 3.91 億元，改寫 10 個月來新低，月減 6.82%，年增 5.43%，第四季營收 13.27 億元，季增 1.53%，年增 28.71%，仍創下歷史次高，累計全年營收 52.1 億元，年增 43.23%。

展望後市，由於今年全球大環境展望仍不佳，加上各產業持續調節庫存，譜瑞 - KY 也相對謹慎看上半年營運，信驊儘管近日受傳出雲端業者下修資本支出影響，不過仍看好今年在新平台導入下，營運可望維持正成長。