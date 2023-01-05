〈CES大展〉元太發表全新E Ink Prism 3技術 BMW概念變色車再升級

電子紙大廠元太 (8069-TW) 繼去年攜手德國豪華車品牌 BMW 合作後，雙方今年在美國消費性電子展上進一步展開合作，將元太全新發表的新世代段碼電子紙顯示器 E Ink Prism 3 導入 BMW 新款概念車 i Vision DEE，顏色轉換更一口氣從去年 iX Flow 的黑白兩色，升級至 8 種顏色選擇，為未來汽車市場再添想像。

元太去年與 BMW 展示的 iX Flow 概念車款是採用 E Ink Prism 可變色電子紙，可使車體外觀顏色以動態流動方式，由黑色轉變至白色，今年元太新發表的新世代段碼電子紙顯示器 E Ink Prism 3，同樣具備動態變換色彩特性，但增加至 8 種顏色選擇，透過色彩變換及結合圖樣設計，可望創造更豐富、動態的顯示表面。

元太表示，新世代的可變色電子紙薄膜 E Ink Prism 3 透過動態顯示的數位科技縮小與傳統靜態材料的設計差距，且透過程式化編輯可變色電子紙的色彩動態變化，設計師將能把動態色彩變換與圖紋設計整合於各類型材料。

元太董事長李政昊指出，E Ink Prism 系列技術創造前所未有的獨特體驗，產品開發者與設計師現在能透過整合 E Ink 電子紙技術來創作各種動態表面，展望未來，元太將繼續致力提供客戶兼具永續與數位科技的智慧顯示解決方案。

元太補充，E Ink Prism 3 可用在多種產業應用，包括家電、零售、消費性電子產品、建築外觀裝飾、工業產品等，堅固耐用與軟性可撓的可變色電子紙，可讓製造商與設計師任意塑形，並整合在廣泛多元的素材上，且該產品的低耗電特性，可透過電池或是再生能源驅動，無須再配置電源插座供電驅動。

E Ink Prism 3 具備超低耗電、個人化設計、輕薄與耐用等特性，也是元太段碼電子紙產品線之一，其每一個段碼對應一條驅動線，可顯示簡潔圖形與數字，並不需要使用薄膜電晶體 (TFT)，即可製造出圓形、三角形與不規則形狀等多種 2D 形狀，強化工業設計需求。