對經濟衰退的擔憂將引發明年併購交易出現口紅效應

由於宏觀不利因素拖累全球市場，今年合併收購案的數量和規模均出現顯著下降。

根據 Willis Towers Watson (WTW-US) 的最新併購報告，3 年多來首次出現第 3 季沒有價值超過 100 億美元的大型交易。本季只有 49 筆價值超過 10 億美元的大型交易，而去年同期完成 67 筆。

雖然擔心全球經濟衰退、地緣政治緊張局勢以及通膨和利率在 2023 年繼續上升，但 WTW 預測交易活動將繼續。

WTW 亞太區人力資本併購諮詢主管波爾蓋洛 (Massimo Borghello) 表示：「數量空前的顛覆性力量給交易撮合者帶來阻力，但它們也帶來了機會。」「推動交易的基本面仍然存在，隨著估值在 2021 年達到歷史水平後放緩，戰略買家和金融買家都將利用當前價格更優惠的成長機會。」

Willis Towers Watson 預測，對經濟衰退的擔憂可能會在明年引發「口紅效應」，也就是買家將越來越關注小額交易，而不是大額交易。

WTW 表示，充滿挑戰的經營環境也將促使企業出售非核心資產。例如，能源公司可以繼續剝離碳密集型資產。

報告指出，「這可以為買家創造機會，以較低的速度擴大產品線、服務或供應鏈。」

2023 年，隨著所有業加速向數位化轉型，科技業可能會在人工智慧和機器學習市場出現一波收購浪潮。

疫情時期持續的供應鏈中斷，可能會促使業者尋求併購來提高營運彈性。

WTW 表示，中國的交易將越來越注重國內整合，而不是海外雄心。在亞太地區，隨著環境、社會和公司治理 (ESG) 繼續成為推動因素，再生能源交易活動的動能將持續到明年。

波爾蓋洛表示，「隨著 2023 年到來，經濟不確定性將繼續限制和挑戰併購活動，但也會有機會。在亞太地區，數位化轉型、能源轉型和適應地緣政治影響的過程，將繼續為交易提供動力，因為戰略買家正尋求實現轉型成長。」