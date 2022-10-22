Salesforce獲避險基金Starboard入股 本周大漲11%

處境艱難的 Salesforce (CRM-US) 獲得維權避險基金 Starboard Value 入股後，本周股價大幅上漲 11%。

然而，Starboard 的資產約為 82 億美元，而 Salesforce 市值為 1570 億美元，Starboard 的股權比例可能不高，似乎對投資者來說不重要，且 Starboard 也沒有公布對該公司的計畫，其評論重點聚焦 Salesforce 交易價格低於同業，以及該公司利潤率可望改善。

儘管如此，對沖基金 Starboard Value 的入股仍讓 Salesforce 本周股價振奮 11%，在 Starboard 周二宣布入股之前，Salesforce 今年迄今股價已下跌 42%。

Salesforce 回應 Starboard 宣布的消息時僅表示：「公司致力於股東最大利益化，並聚焦執行在 Dreamforce 概述的戰略。」他指的是上個月 Salesforce 在一次會議上概述 的 2026 年財務目標。

但即使 Starboard 和 Salesforce 在目標上看似一致，激進股東入駐也可能成該公司股價的催化劑。

RBC 資本市場分析師 Rishi Jaluria 報告指出：「我們確實相信 Starboard 的高調入股可能會提高對利潤率的關注。」Jaluria 給予 Salesforce 的股票評級為「優於市場表現」，目標價為 235 美元。

Salesforce 周五 (21 日) 上漲 1.70%，收每股 160.17 美元，盤後續揚，但今年迄今仍跌近 37%。