黑石獲加州大學基金注資40億美元 投資房地產工具BREIT

加州大學將向黑石集團 (Blackstone Inc.)(BX-US) 一支提供散戶投資者的房地產工具，注資 40 億美元，為這支遭遇贖回潮的基金提供關鍵的支撐。

黑石集團高管表示，這項投資將以 Blackstone Real Estate Income Trust Inc. (BREIT) 普通股的形式進行，並適用與該工具其他股東一樣的費用和條款。

不過，這項交易進一步細節顯示，作為全球最大的捐贈基金之一，加州大學旗下 UC Investments 承諾持有 BREIT 股票 6 年，在 2028 年之前將其資金鎖定在這支基金中，如果基金表現良好，則願意支付更高的總體費用。其他投資者不會從相同的安排中受益。

黑石也在協議中承諾，將從其目前持有的 BREIT 股份中貢獻 10 億美元，確保加州大學在其投資的六年持有期內獲得至少 11.25% 的年化淨回報率。

如果 BREIT 的淨年化回報率超過這一比例，黑石集團將額外獲得 5% 的激勵費。如果該工具的業績未能達到 11.25% 的回報率，黑石將彌補其中的差額。

黑石 BREIT 官網訊息顯示，BREIT 基金成立於 2017 年，自成立以來一直以來都是黑石的主力產品之一，也是房地產行業的龐然大物，自成立以來，BREIT 的淨年化回報率為 12.7%。

BREIT 專為富有的個人投資者設計，但近幾個月來一直舉步維艱，BREIT 於 12 月 1 日表示，由於贖回請求超過了某些內部門檻，正在限制提款，自那以來，黑石集團的股票下跌約 19%，市值蒸發了 200 億美元左右。

這是黑石今年收獲的第一筆投資，黑石去年陷入掙扎，特別是第三季。在過去一年中，黑石股價也呈現跌勢，累計下跌超過 40%。