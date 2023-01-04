現代汽車、起亞汽車估今年汽車銷量成長近一成

南韓現代汽車（Hyundai Motor）和子公司起亞汽車（KIA）周二（3 日）預測今年全球銷量總和將成長近 10%，儘管去年由於供應鏈中斷，其全球銷售量未能達標。

兩家公司在去年一共出售 685 萬輛汽車，比 716 萬輛的總目標低約 4%，主因是晶片和零組件短缺等問題。不過，兩家公司表示今年全球銷量目標是 752 萬輛。

現代汽車在聲明中表示，公司計劃透過靈活應對市場變化、加速電動化轉型、應對全球環境法規以及按地區優化生產、物流和銷售，擴大市場占比，經營以盈利為導向的服務。

分析師表示，考慮到被壓抑的汽車需求，這兩家公司今年的銷售目標似乎很激進，但是可以實現的。

大信證券（Daishin Securities）分析師金桂妍（Kim Gwi-yeon）表示，現代汽車和起亞汽車的汽車累積訂單仍相對較高，儘管最近經濟環境不好，購車者人在排隊購車。不過，高利率等經濟障礙可能抑制汽車銷售，特別是被壓抑的需求疲軟之後的下半年。

現代汽車和起亞汽車股價周二在南韓股市分別收漲 1.3% 與 1.5%，而 KOSPI 指數收跌 0.3%。去年 10 月，現代汽車將其 2022 年全球銷售目標從 432 萬輛下調至 401 萬輛，降幅約為 7%。