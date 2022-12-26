中磊董座率隊參展CES 2023 秀AIoT產品實力

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (26) 日宣佈，將參與明年美國拉斯維加斯 CES 消費電子大展，董事長王煒、總經理林斌將親自領軍參展，展出全系列 AIoT 及超寬頻電信聯網解決方案。

隨著 5G、AI 等前瞻技術應用發展成熟，人工智慧物聯網 (AIoT) 進入快速成長階段，林斌表示，此次 CES 展出全系列產品，將提供客戶高附加價值產品及多元應用，期許成為電信營運商最佳技術夥伴，共創產業新價值。

研調 BrandEssence Market Research 預估， 2021 年全球 AIoT 市場價值約 150.4 億美元，預計 2028 年將成長至 1440.7 億美元，年複合成長率 (CAGR) 將達 38.1%。

中磊智慧家庭雲端監控產品線整合 IPcam 及感測器，藉由 AI 邊緣運算提升監控效率，降低延遲及減少網路頻寬，廣泛應用於門禁控制、居家監控、施工安全監測等，提供系統整合商跨平台、跨產品 / 服務，提升安控應用之附加價值。

另外，隨著元宇宙和 AIoT 發展趨勢，寬頻將邁入新世代，中磊也將展出新世代 5G 小基站、5G FWA、DOCSIS 3.1 閘道器、XGS-PON、WiFi 7/6E 路由器等產品，大幅提升電信商佈署效益。

CES 2023 將於 1 月 5-8 日在美國拉斯維加斯盛大舉行，全球大型電子品牌都將齊聚一堂，包含谷歌、亞馬遜、微軟、高通、AMD、博世、LG、三星、索尼、TCL 電子、海信、華碩、宏碁等。