南電去年Q4營收177億元 全年飆646億元雙寫新高

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日公布去年 12 月營收 57.44 億元，月減 3.54%，年增 17.03%，第四季營收 177.04 億元，季增 2.96%，年增 19.83%，累計全年營收達 646.47 億元，年增 23.78%；儘管 BT 載板需求降溫，但在 ABF 載板需求維持高檔下，南電去年 12 月營收仍寫歷史第五高，第四季、全年雙寫新猷。

儘管近期全球景氣低迷，不過，南電 ABF 載板仍持續供不應求，也維持新產能規劃，預計今年全年將新增 22-25% 新產能，並看好今年第一季前都還是滿載生產。

南電 ABF 載板近年積極朝高值化產品發展，目前已用於搭載 5 奈米電腦 CPU，今年將持續與客戶合作，開發 4 奈米與 3 奈米晶片用載板，還有資料中心、交換器及 5G 基地台應用相關載板。

至於 BT 載板方面，由於智慧型手機、消費性電子等需求委靡，BT 載板需求也較弱，看好近期電視、記憶體與部分行動裝置已出現一些急單，預期整體消費性電子的底部已經不遠。

展望今年，南電維持今年資本支出會再高於去年 169 億元的水準，並重申三年內 400 億元的計畫，且由於地緣政治影響，客戶近期更積極期望公司前往非大華區生產，公司正審慎評估中。