建案入帳落點遞延 永信建設2022年營收41.33億元符合預期

高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (3 ) 日公布最新營收，2022 年全年營收爲 41.33 億元，年減 31.55%，公司指出，營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性，故本期業績大幅衰退尚屬合理。不過，今年還有 6 個建案推出，公司對於未來營運動能審慎樂觀。

永信建設 2022 年 12 月營收爲 2.69 億元，較上月下滑 18.5%，年減 79.02%，累計 2022 年第四季營收爲 8.89 億元，季減 45.3%，年減 64.01%，2022 年全年營收 41.33 億元，年減 31.55%。

永信建設在高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」等個案銷售入帳挹注下，今年第三季稅後純益 6.38 億元，季增 2.72 倍，年增 1.04 倍，每股純益 2.94 元，前三季稅後純益 12.22 億元，年增 11.19%，每股純益 5.62 元。

永信建設前三季營收 32.44 億元，毛利率 50.93%，年增 9.77 個百分點，稅後純益 12.22 億元，年增 11.19%，每股純益 5.62 元。

永信建設以先建後售模式銷售建案，原預計 2022 年下半年及 2023 年分別有 4 個與 6 個新建個案完工、銷售，預估總銷金額 250 億元，其中 2022 年下半年 4 個建案，包含高醫商圈「謙樂」、 前鎮「禾豐」、楠梓「晴川」和「晴萃」，總銷分別為 28 億元、51 億元、20 億元和 21 億元，不過「晴萃」案可能因取得使用執照較晚，銷售時程延後，預計到 2023 年才會認列業績。

永信建設 2023 年 6 個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期等，合計總銷約 130 億元，公司對於未來營運動能審慎樂觀。