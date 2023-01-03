分析師：今年美國大型科技股有望全面回升

市場研究公司 Constellation Research 首席分析師兼創辦人 Ray Wang 表示，儘管對美國科技股來說，2022 年是個慘淡的一年，但有望在 2023 年出現反彈。

分析師說，2022 年是個糟糕的一年，然而，2023 年會是更好的一年。從長遠看，蘋果 (AAPL-US) 處於有利地位，服務業務將持續增長。中國也重新開放，今年下半年經濟可能就會好轉。

他也指出，包括谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US)，都將會在今年從不斷增長的雲端業務中獲得巨大收益。

另外，Wang 也看好面對企業客戶的軟體公司，並表示 Adobe (ADBE-US)、ServiceNow (NOW-US) 和 Workday (WDAY-US) 等公司發展良好，擁有長期的企業技術合約，並且仍在增長

同時，分析師也看好晶片市場前景。在 2022 年，市場晶片短缺的情況轉為晶片過剩，使得晶片製造商遭到重創。儘管如此，Wang 表示，晶片對於各個行業來說都太過重要，需求疲軟的情況不會一直持續下去。

Wang 說道，目前晶片需求疲軟是真實存在的，然而，雲端服務和連網是推動未來科技體驗的重要技術。若想要實現元宇宙的願景，也需要建立更多數據中心，晶片的需求仍然很大。

Wedbush 分析師 Dan Ives 先前也曾預期，今年科技股暴跌後，有望在 2023 年大幅反彈約 20%，因為企業將努力維持獲利能力，同時美聯準會 (Fed) 將結束升息行動。