蘋果傳推平價版AirPods新品 宣德擁利基受惠大

蘋果 (AAPL-US) 傳出正在研發 AirPods Lite，鎖定平價 TWS 市場，中國立訊精密 (002475-CN) 可望成為獨家組裝代工廠，跟立訊擁有垂直整合利基的連接器廠宣德 (5457-TW) 將成為首要受惠的零組件廠。

外國網站 9to5Mac 報導，海通國際分析師 Jeff Pu 在最新的報告中指出，蘋果推出的 AirPods Lite，售價將低於 AirPods 2 的 129 美元，因應跟其他品牌的平價 TWS 產品競爭。

目前蘋果共有四款 AirPods 產品，除了 AirPods 2 外，還有 AirPods 3、AirPods Pro 2，以及耳罩式的 AirPods MAX。據悉，目前除了部分 AirPods 2 還是由歌爾聲學負責組裝外，其餘都由立訊生產，因此，市場看好，立訊很有機會拿下新產品 AirPods Lite 的獨家代工訂單。

而宣德主要供應四款 AirPods 產品零組件，包含機構件、連接器、充電模組、外觀件、藍芽按鈕等，隨著蘋果計畫推出 AirPods Lite，加上與立訊的合作優勢，宣德將成為台廠中的最大受惠者。

另一方面，立訊今年有機會切入 iPhone 15 Pro Max，加上 iPhone 充電接口將換成 Type C，AirPods 的充電盒也可望跟進，都是宣德營運的新動能。