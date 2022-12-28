科技股遭拋棄 新加坡兩大巨頭今年市值蒸發1100億美元

押注新加坡兩家最大網路科技公司的投資者正面臨巨額虧損，因為利率上升和經濟衰退風險，延長了科技股的暴跌，導致這兩家公司的市值共蒸發了 1100 億美元。

其中，電子商務平台運營商 Sea Ltd.(SE-US) 今年股價暴跌 78%，而網上叫車公司 Grab Holdings Ltd. (GRAB-US) 的股價則下跌了一半以上。 這兩家公司均在紐約上市，是新加坡市值最大的科技公司。

過去兩年，在投資者仍青睞科技股的時候，它們被大張旗鼓地加入了 MSCI 新加坡指數。 但更高的利率和放緩的經濟，可能意味著未來又一個充滿挑戰的一年，並使得投資者質疑他們的獲利能力。

MSCI 新加坡指數今年落後基準的海峽時報指數約 20 個百分點，海峽時報指數不包括 Grab 和 Sea。

獨立研究網站 Smartkarma 分析師 Brian Freitas 表示，表現不佳主要是由於 Sea 的下滑，這檔股票明年可能繼續成為指數差異的主要驅動因素。

MSCI 新加坡指數今年下跌了 14%，其中 Sea 的權重排名第四，占 8.4%，Grab 的權重約為 2%。 相較之下，以銀行和房地產等「舊經濟」為主的海峽時報指數上漲了約 5%。

由於對經濟衰退的擔憂日益加劇，科技行業經由裁員、關閉業務部門以及其他措施，來控制開支。Sea 和 Grab 的前景依然仍然黯淡，不過，Freitas 認為，近期的成本削減措施應有助於兩家公司更好地抵禦風暴。