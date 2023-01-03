〈服務業加薪搶人〉乾杯平均調薪6.5% Q1要招400人

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (3) 日宣布 2023 年徵才調薪計畫，正職月薪上看 54500 元、時薪上看 270 元，平均調幅約 6.5%，並首次增設招募競爭地區津貼，乾杯預計第一季再釋出 400 個職缺，招募 170 位領班、內外場正職和 230 位計時人員。

乾杯正職人員起薪含津貼為 33500-36500 元起，較法定工資高於 26-38%，並首次針對招募競爭區域提供 3000 元的地區津貼，如台北信義區、南港區、新竹等地。

乾杯進一步說明，搭配站區考核制度，通過並擔任項目每月最高可達 9000 元業務管理獎金，等同 26% 的加薪幅度，月薪上看 45500 元。

由於乾杯提供集團通暢升遷管道，餐飲新手估經一年的培訓可完成所有站區考核晉升領班，起薪含津貼 37500-40500 元，搭配業務管理獎金和調升目標獎金 5000 元，月薪即可上看 54500 元。

另外，為配合集團籌備英國等國際展店計畫，乾杯預計將從內部進行員工徵選，搭配台英打工遊學簽證計畫，到倫敦協助展店、教育訓練和店鋪營運。

乾杯對內部員工意願調查，有超過 50% 員工有海外工作意願，其中想去歐美國家的員工又占近 70%，乾杯強調，在國際展店計畫下，員工可藉此累積為期 1-2 年的海外工作經驗。

另外，乾杯提出計時人員上看 270 元高時薪，向斜槓人才、二度就業招手，計時人員時薪含全勤為無經驗 180 元起、有經驗 210 元起，與正職社員同享有最高 9,000 元業務管理獎金，以一個月上班 150 小時為例，加上獎金，月薪資可達 40500 元，換算時薪達 270 元。

而為穩定人力，乾杯也鼓勵計時人員轉為正職，轉正成功並滿 1 年正職年資可獲 36000 元獎金。