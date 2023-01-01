〈觀察〉服務業大缺工 內需復甦力道恐遭壓抑

隨著疫情趨緩、國境解封，服務業需求大增溫，包括餐飲、飯店等觀光業者在走過疫情的衝擊後，終於迎來春燕，飯店住房率月月攀高，多個餐飲集團也啟動大展店計畫，不過，可觀察到，不少業者釋出職缺多是 500 個起跳，顯示服務業缺工問題嚴峻，若無法成功補足所需人力，不僅既有服務品質恐打折，展店、業務推展恐推延，甚至還會壓抑整體內需的復甦力道。

王品集團 2023 年目標新增店數多達 50 家，因此，第一季即釋出 500 名正職職缺。

築間更宣布，明年預計新增店數上看 60 家，再釋出超過 1000 個職缺。

而雄獅 (2731-TW) 也因應跨境旅遊復甦動能強勁，積極招募人才中，已釋出逾 500 個職缺。

然而，晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮日前示警，缺工是國安層級的問題，因宴會人力不足，推掉尾牙幾千桌的訂單。

而台北君悅總經理陳隆慶也透露，缺人期間已近一年投入鋪床行列，多個內勤部門員工也會到餐飲外場協助收盤子。

事實上，為吸引人才投入，各家業者都在加薪，王品日前公告今年年終將發 1.5 個月年終和特別獎金，是 2012 年上市以來最高金額，遠高於餐飲旅宿業平均 0.85 個月行情，若加計每月門店達成獎金，餐飲新手同仁一年可領近 15 個月，同時，2023 年起正職員工起薪調整為 33000-34400 元，幅度最多超過 7%。

築間則將基層服務人員起薪將調漲為 32000 元起。

而雄獅則是在 2023 年將擴大徵才逾 500 人，除了旅遊和旅遊新創人才之外，也歡迎旅宿、餐飲、資訊科技等人才加入，今年近 2000 名同仁可獲得 1 個月以上全薪的年度激勵獎金。

六角 (2732-TW) 今年平均年終獎金給出 2.2 個月，最高可拿到 6 個月，而全集團員工明年起將調薪 8-20%，其中，第一線門市人員起薪全面 36000 元起，並享有月休 8 天，調薪幅度至少 20%。

整體來看，隨著各大業者啟動大幅度的加薪，並給予相較過去優渥的獎金留才、搶才，或許有助疫情期間流失的服務業人才回流，不過，目前看來，觀光、餐飲業人力缺口並不小，能否趕在內需全面復甦前補齊，也將會影響到業務推展、展店等進程，最糟狀況甚至壓抑整體內需成長動能。