六角年終最高6個月 明年全面調薪6-20%

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (28) 日舉辦年度尾牙，董事長王耀輝表示，今年平均年終獎金給出 2.2 個月，最高可拿到 6 個月，而全集團員工明年起將調薪 8-20%，尤其第一線門市人員起薪全面 36000 元起，調薪幅度至少 20%；展望 2023 年，樂觀看營運重返疫前榮耀。

王耀輝特別感謝員工與公司一起併肩打拚扛過疫情的影響，使六角繳出今年前三季每股純益 (EPS)4.47 元的成績，賺贏去年全年，因此，除了斥資千萬擴大尾牙年會犒賞同仁，並宣布今年年終獎金依績效表現給予最高 6 個月獎勵，而表現優異事業單位團體還可拿到獎金 100 萬元。

王耀輝指出，全公司同仁平均年終為 2.2 個月，旗下品牌門市店長績效達成年度目標者，累計可領 16-17 個月，同時，加碼明年集團員工平均調 8-20%，第一線門市人員調薪幅度 20% 以上，起薪全面 36000 元起。

六角在疫情後首度舉辦尾牙年會，祭出抽獎最高 20 萬元獎金，以及股票加碼等超過千萬獎金。

六角也提到，明年將重啟海外員工旅遊。並繼續提供餐飲業首創員工選擇權，以今日收盤價 127 元計，約當發出市值 5 億元的員工選擇權股票。

而為鼓勵員工生育，六角維持生育補助方案，一胎 3 萬、二胎 6 萬和三胎 12 萬等員工福利。

展望明年，王耀輝宣示，Chatime 日出茶太全球總店數上看 1800 家，力求每年保持 30% 的成長，而為進一步整合手搖茶飲產業，將進行海外供應鏈中心規劃。