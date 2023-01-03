技嘉拆分網通事業群 1/1正式獨立為技鋼科技

技嘉拆分網通事業群，1/1正式獨立為技鋼科技。(圖:技嘉提供)
技嘉拆分網通事業群，1/1正式獨立為技鋼科技。(圖:技嘉提供)

技嘉 (2376-TW) 今 (3) 日表示，已將旗下網通事業群分拆，自今年元月 1 日起正式獨立為技鋼科技，屬技嘉 100% 持股子公司，技嘉表示，技鋼科技將持續以 GIGABYTE 品牌推動伺服器業務擴展與研發創新，並預期此舉將有助落實專業分工、提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力。

技鋼科技執行長侯智仁表示，技嘉積極推動轉型，這次的策略分割是集團長期計劃的一部分，預期將使公司企業解決方案更能順應市場趨勢，並制定產品規格滿足不同市場應用需求，同時與所有客戶和合作夥伴保持密切的關係。

技嘉、技鋼未來將是兩家獨立營運的公司，技嘉指出，本次分割交易目的包含提高資本和資源的使用效率和分配靈活性，並專注在核心競爭力、新興市場和成長機會，此外，將技嘉品牌下的消費性和企業級產品做明確差異化定位，同時提升企業市場領導地位，強化企業文化。

另一方面，技嘉也認為，分割將能更加重視投資組合、生產力、業務營運，以保持彈性與加速業績成長，也為探索全球新產品機會、投入新興市場生產商品創造機會。

技鋼是由技嘉按每股票面金額 10 元的普通股 1 股，換取每股 10 元分割標的價值比例，預計發行普通股 8336 萬股作為受讓分割標的物對價，技嘉強調，本次增設子公司純屬集團重組，因分割而持有技鋼股權價值與該公司分割營業價值相等，不會對公司的日常運營、股東權益和財務運營產生影響，技嘉也與技鋼達成共識，未來技鋼將持續研發製造和銷售 GIGABYTE 品牌的企業級應用產品和解決方案。

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