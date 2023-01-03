盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至152.0元，漲幅達7.04%

華擎(3515-TW)03日11:04股價上漲10元，報152.0元，漲幅7.04%，成交8,309張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價上漲2.53%，台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+795 張
- 外資買賣超：+617 張
- 投信買賣超：+210 張
- 自營商買賣超：-32 張
- 融資增減：-124 張
- 融券增減：+85 張
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