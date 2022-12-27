搭升息趨勢 外商壽推美元利變保單 主打資產傳承與保障兩訴求

搭美國升息循環趨勢讓保險公司續推美元保單，AIA 友邦人壽新推出「友邦人壽新世代美元利率變動型終身壽險」、「友邦人壽薪富人生美元利率變動型終身壽險」兩檔美元利變保單，主打「財富保全與增值」、「多功能財務防護設計」兩大功能，滿足資產傳承與保障兩大目的。

根據保發中心調查，國人的壽險契約平均保額從 2019 年的 68.13 萬元，2021 年突破百萬，來到 107.72 萬元，漲幅近 6 成，顯示在高風險時代，相對穩健的壽險型商品，成為國人分散人生風險的選擇。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，不同年齡層和不同身份對風險防禦有不同目標，例如 30 世代人生工作剛起步，餘命很長，建議可以善用保險的槓桿優勢，轉移最大財務風險。

至於 40 世代已是家庭經濟主要支柱，建議應強化死亡保障，風險萬一發生，夠大的保險防護網才足以提供家人永續的照顧；邁入 50 世代後，工作、家庭責任趨緩，這時應該將心力放在自身退休或傳承準備，階段且策略性的財務規劃，方能讓資產保值、運用更靈活。

侯文成說，「友邦人壽新世代美元利率變動型終身壽險」和「友邦人壽薪富人生美元利率變動型終身壽險」具備財富增值與防護設計，其中財富保全與增值部分，保單預定利率為 2%，繳費年期依商品不同分 6 年、12 年、20 年，且每年當「宣告利率」高於「預定利率」時，還有機會獲得回饋分享金，協助對抗通膨。

在財務防護設計部分，當保單生效第一年度末開始，如發生死亡風險，享有高倍數身故保險金保障，身故保險金還可以設定 10 年、20 年、30 年分期定期給付、繳費期間，若發生 1-6 級失能，也能豁免續期保費 (不含其他附約)，保障完整留存。

此外，結婚、生子或保單每屆滿 5 年，要保人可以不具可保性證明，申請增加基本保額，給家人更充足的保障。

保誠人壽的「保誠人壽美利 715 外幣終身保險」則是以美元收付的分紅保單，繳費三年即可享有終身保障，自第二保單年度起，依據公司經營成果有機會年年享有紅利。

保誠人壽指出，保戶可依需求選擇採用現金給付或儲存生息；自第六保單年度起，如遇被保險人身故或完全失能，則有額外的長青紅利給付。