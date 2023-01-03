全球央行升息潮 股市資金年減近4成、投資級債逆勢吸金逾1成



去 (2022) 年全球央行的升息趨勢，重挫股債齊跌，其中股票 ETF 資金流入 6405 億美元、年減 38%、債券市場流入 2546 億美元年減 14%，僅投資級債市逆勢吸金成長 12%。

全球股市去年下跌 17.96%、新興股市下跌 19.94%、那斯達克指數更下挫 32.51%，同步創下 2008 年金融海嘯以來最大單年跌幅。

富蘭克林證券投顧表示，歷經 2022 年股債大跌後，隨著通膨觸頂、主要央行升息進入末段，債券市場轉多頭的趨勢確立，但高利息成本將持續壓抑經濟前景，預期 2023 年全球股市將上演先蹲後跳的金兔年行情。

富蘭克林證券投顧建議，2023 年核心配置首選為可靈活配置的美國價值平衡型基金；另為迎接債市轉多行情，可先搭配在高評等債的全球複合債、美國政府債或全球債券型基金。

在股票部位部分，預估 2023 年第 1 季股市將延續震盪測底走勢，建議靠攏於防禦色彩的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。

另外，相較於美歐經濟仍在下坡段，中國經濟有望隨防疫鬆綁而自谷底回升，積極者可留意中國及新興亞股的轉機行情。

安聯投信認為，美國聯準會在 12 月最後一次利率決策會議如市場預期升息 2 碼，但持續釋出鷹派訊息也澆熄市場對於 2023 年可能降息的預期，使近期市場風險情緒再度受到干擾。

整體來說，預估聯準會接下來應該會放緩升息步伐、但會將貨幣緊縮的時間拉長，預估今 (2023) 年全球經濟將重回低度成長，甚至於衰退，根據國際貨幣基金 (IMF) 預估，今年全球經濟成長率將降至 2.3%，已開發市場更會降至 0.4%，部分國家恐將面臨經濟衰退。