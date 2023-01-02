12月出口連4黑成定局 Q4出口旺季不旺

財政部 7 日即將公布 12 月與 2022 年進出口統計，在出口部分，在終端需求續弱、廠商調整庫存壓力下，預估 12 月出口值規模值約落在 358 億元到 374 億元，年減幅約 8%~12%；至於第 4 季出口值衰退幅度預估約 7%，將是 2 年半以來首次出現出口萎縮局面。

通膨壓力尚未緩解，加上廠商持續調整庫存，使得第 4 季出口呈現旺季不旺的態勢，11 月出口更罕見出現 11 項主要貨類出口同步翻黑的情況，過去撐起出口半壁江山的電子零組件、資通訊與視聽產品也無法抵禦外在需求轉弱，使得 11 月出口值同步衰退，是 2016 年 5 月以來首見負成長。

其中電子零組件受消費性電子景氣低迷、中國疫情升溫衝擊國際品牌產能，導致 11 月出口值年減 4.9%，終止連續 42 個月正成長；至於塑橡膠及其製品與光學器材，則受買氣不振、價格疲軟與廠商調降產能等因素影響，導致 11 月出口分別較去年同期減少 33.4%、31.9%，分別創下連續 9 個月、13 個月負成長，是表現最弱的貨類。

另外，基本金屬及其製品、化學品與紡織品的 11 月出口值則較去年同期年減逾 2 成主要是反映客戶端態度觀望，加上產業仍在積極去化庫存所致。

整體而言，2022 年下半年市場已可明顯感受到外銷景氣由盛轉衰，使得出口市場旺季吹冷風，儘管全年出口仍可創新高且有中高個位數的成長，但 12 月已無法避免連 4 黑，第 4 季負成長已成定局，為 2 年半以來首次出現出口萎縮局面。