〈台幣〉美元指數反彈 台幣早盤貶逾1角失守31.5元關卡

美元指數反彈終結新台幣升勢 早盤回貶逾1角失守31.5元關卡。(鉅亨網資料照)Tag新台幣美元指數美股美元美股拉回、美元指數反彈，終結新台幣匯率升勢，新台幣兌美元早盤以貶值 5 分以 31.58 元開出後，盤中隨台股走跌回貶逾 1 角，低點下壓至 31.672 元。 新台幣在資金回流挹注下，隨台股指數連續 3 個交易日回升，但在美國公布非農就業數據前夕，美股四大指數同步收黑，台股也跟美股回檔，新台幣今天由升轉貶。 新台幣兌美元今天早盤小貶 5 分開出後，盤中匯價持續下探，低點下探至 31.672 元，失守 31.5 元心理關卡，在通膨壓力未解，聯準會鷹派立場不變情況下，新台幣短線恐持續趨貶整理。 台幣走勢。(圖擷取自鉅亨) facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率0.00%$10,000原投組報酬率0.00%$10,000投組標的成分延伸閱讀〈台幣〉台股續揚 新台幣早盤升破31.5元關卡〈台幣〉資金回流新台幣連三升 終場升3.8分收在31.53元相關貼文