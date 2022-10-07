〈台幣〉美元指數反彈 台幣早盤貶逾1角失守31.5元關卡

美股拉回、美元指數反彈，終結新台幣匯率升勢，新台幣兌美元早盤以貶值 5 分以 31.58 元開出後，盤中隨台股走跌回貶逾 1 角，低點下壓至 31.672 元。

新台幣在資金回流挹注下，隨台股指數連續 3 個交易日回升，但在美國公布非農就業數據前夕，美股四大指數同步收黑，台股也跟美股回檔，新台幣今天由升轉貶。

新台幣兌美元今天早盤小貶 5 分開出後，盤中匯價持續下探，低點下探至 31.672 元，失守 31.5 元心理關卡，在通膨壓力未解，聯準會鷹派立場不變情況下，新台幣短線恐持續趨貶整理。