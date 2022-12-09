台股明年高低價差恐多達5000點 牢記美元指數這個關鍵密碼

群益金融集團今 (9) 日舉辦 2023 年上半年投資展望會，預估明年台股指數低點在 12500-13000 點左右，而高點可望落在 17000-17500 點，高低價差達 5000 點，並直指美元指數關鍵位置在 114，一旦衝破 114，恐怕全球股市將會面臨一波大修正。

群益說明，明年指數低點位置主要變數在於美國利率政策、CPI 與經濟衰退、供應鏈與原物料調整、地緣政治風險、中國因素，以及國安基金護盤政策等，應會出現多重反覆震盪格局。

而台股高點則考量，多數半導體廠商預估明年上半年庫存問題調整完成，隨著半導體先進製程的 HPC、人工智慧 AI、車用晶片需求擴大，以及波克夏持續加碼台積電 ADR 等因素，有望遙指 17000 點。

群益強調，明年影響多空最重要的變數是聯準會利率決策，若美元指數下跌，台幣匯率升值可吸引國際熱錢流入加碼台股，但若美元指數突破 114，全球股市恐將出現大修正。

而在投資標的選擇上，電子族群中，群益提出明年看好先進製程技術與 HPC 商機，電動車充電樁代工商機、國際大廠擴充伺服器規模、低軌衛星與網通建設，以及疫後需求復甦等。

傳產方面，群益也建議投資人可留意利基型產業和低基期產業回溫趨勢，相關產業包括生技、觀光餐飲、航空、原物料鋼鐵、金融等。