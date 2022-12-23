〈紐約匯市〉經濟數據支持美元指數上揚、盧布強彈逾6%

美元指數周四 (22 日) 上揚，稍早數據顯示，強勁勞動力市場可能讓聯準會 (Fed) 在更長一段時間內維持鷹派立場。俄羅斯盧布兌美元暴漲逾 6%，自七個月低點反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.22%，至 104.39。

美國周四公布上周初次申領失業金人數增幅略低於預期，但仍處在低點，顯示勞動力市場依然吃緊，同日公布美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 終值則獲上修至 3.2%。

穩健的勞動力市場促使 Fed 積極收緊貨幣政策。Fed 上周預估在 2023 年底前，借貸成本至少還會在增加 75 個基點，其今年已將政策利率從接近零的水平，調升 425 個基點至 4.25%-4.5% 區間，是 2007 年底以來最高。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，優於市場預測的經濟數據拉高了利率預期，並帶動美元走強。他認為目前沒有證據顯示升息決策已幫助實現「持續低於趨勢的經濟成長」，因此 Fed 可能被迫繼續升息。

歐元兌美元盤中最高漲 0.5%，隨後回吐升幅，尾盤小跌 0.1% 至 1.0594 美元。美元兌日元同樣小跌 0.1%，至 132.34 日元，離周二 (20 日) 創下的四個月低點不遠。

Trader X 分析師 Michael Brown 看好日元兌美元存在大幅升值空間，他認為隨著日本央行變得更鷹派，加上市場對來自聯準會的訊息感到質疑，日元兌美元有望回升到 125 至 126 日元的水準。

英鎊兌美元貶至三周低點，下跌 0.37% 至 1.2037 美元。稍早數據顯示，英國 Q3 經濟萎縮 0.3%，超出市場預期。

俄羅斯盧布兌美元暴漲逾 6%，至 67 盧布兌 1 美元，收復本周部分失地。受西方國家祭出的石油和天然氣制裁打壓，盧布日前貶至七個月低點，但月底的稅收前景幫助緩解對西方制裁的擔憂。

根據路透報導，若石油和天然氣收入達到政府預期，俄羅斯計劃從 2023 年開始在市場上購買人民幣，恢復以人民幣計價的干預措施，以減少對美元和西方金融體系的依賴。

美元兌離岸人民幣周四上漲 0.3% 至 7.006 人民幣，為月初以來最高。

截至台灣時間周五 (23 日) 約 7:00 價格：