美國兩家聯準銀行最新報告顯示 經濟衰退風險上升

路透周五（30 日）報導，聖路易聯邦準備銀行（St. Louis Federal Reserve Bank）的最新研究報告顯示，美國 50 個州中有逾一半的州顯示經濟活動放緩的跡象，超過通常預告衰退即將到來的關鍵門檻。另外，舊金山聯邦準備銀行報告也指出，失業率的變化也可能暗示經濟衰退風險攀升。

聖路易聯邦準備銀行在周三（28 日）公布的報告中表示，根據費城聯邦準備銀行（Philadelphia Fed）追蹤各州表現數據，10 月有 27 個州的經濟活動下滑，這足以表明經濟衰退即將來臨，但與其他一些之前的數據相比仍較輕。報告作者舉例指出，在 2020 年春季出現短暫而嚴重的衰退之前，有 35 個州的經濟活動下滑。

該行表示，如果 26 個州境內的經濟活動下降，就有合理的信心認為美國整體經濟將陷入衰退。

此外，舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）周二（27 日）公布的報告指出，失業率的變化也可能暗示經濟正在衰退，該訊號比受密切關注的美債殖利率曲線更具短期預測價值。

上述報告作者表示，美國失業率已經觸底並在衰退之前開始上升，這是一種高度可靠的模式，而當這種轉變發生時，失業率就暗示著大約 8 個月後經濟將開始衰退。

不過美國失業率迄今一直保持穩定，在 9 月觸底 3.5% 後，10、11 月均保持在 3.7%，與聖路易聯邦準備銀行數據傾向衰退的預測有所不同。

根據聯準會（Fed）12 月的預測，由於為對抗高通膨而大舉升息，預估明年失業率將躍升至 4.6%，而這一整年的整體成長水準並不高。舊金山聯邦準備銀行報告指出，如果 Fed 的預測成真，這樣的成長將引發基於失業率的衰退預測，而在這種觀點下，當外界預估失業率會上升時，低失業率可能會導致經濟衰退的可能性增加。

SGH Macro Advisors 首席經濟學家 Tim Duy 表示，Fed 為達到控制通膨的目標，美國經濟可能會「失去大約 200 萬個工作機會，這將是一次如 1991 年或 2001 年那樣的衰退」。

Fed 接連升息打通膨的手段加劇大眾對經濟成長衰退的擔憂，許多批評人士認為，Fed 過度注重通膨而對美國就業市場置之不理。不過央行官員反駁說，如果物價無法恢復穩定，經濟將難以充分發揮潛力。

Fed 主席鮑爾曾表示，有鑑於經濟成長將保持正值，並不認為 Fed 未來的政策前景預測著經濟衰退，不過目前還有很多不確定因素。